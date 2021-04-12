Reuters: Зеленский запросил переговоры с Путиным

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев направил запрос на проведение переговоров главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

«Ответа мы пока не получили, и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — сказала пресс-секретарь.

Агентство уточняет, что темой для разговора может стать эскалация конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 апреля сообщил, что не знает о запросах со стороны Киева на разговор лидеров России и Украины.

12 апреля Мендель заявила, что Киев не намерен начинать наступление в Донбассе. Она подчеркнула, что Украина не может наступать на свою территорию и бороться с собственными людьми. По ее словам, украинские власти уверены, что только переговоры могут привести к миру в регионе, поэтому они добиваются переговоров «нормандского формата».

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.