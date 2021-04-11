В Крыму объяснили слова экс-представителя НАТО о «возвращении» полуострова

Крымский политолог Владислав Ганжара объяснил слова бывшего представителя Североатлантического альянса в России Гарри Табаха об удобном моменте для «возвращения» полуострова в состав Украины. Свое мнение эксперт выразил в беседе с RT.

По словам эксперта, тему Крыма вновь пытаются «раскачать» как на Украине, так и за ее пределами, при этом Киев не обладает инструментами для «возвращения» полуострова под свой контроль.

«У Украины никаких инструментов для «возвращения» Крыма в состав своего государства нет, а истерия, которая звучит на протяжении последних лет, имеет волнообразный характер», – отметил Ганжара.

Он также объяснил активность США и НАТО по данному вопросу их раздражением значительной ролью России на мировой арене.

«Россия сегодня — один из ключевых факторов стабильности и того баланса сил в формирующемся многополярном мире, который неизбежно раздражает что США, что Североатлантический альянс», – подчеркнул эксперт.

Ранее бывший представитель НАТО в России Гарри Табах заявил, что для «возвращения» полуострова нужно дождаться «развала» России, после которого Крым «может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.