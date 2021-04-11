Экс-представитель НАТО в России пофантазировал о «возвращении» Крыма

Бывший представитель Североатлантического альянса в России, капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах назвал удобный момент для «возвращения» Крыма в состав Украины. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, для «возвращения» полуострова нужно дождаться «развала» России, после которого Крым «может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма.

В 2020 году российский президент Владимир Путин ответил всем, кто ждет «постепенного затухания» России. «Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах», — заявил тогда глава государства.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.