Эрдоган призвал Украину и Россию к переговорам

Турция выступает за мирное урегулирование разногласий между Украиной и Россией путем переговоров, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

Такое заявление Эрдоган сделал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам главы Турции, скорейшее мирное разрешение разногласий дипломатическим путем необходимо для обеспечения безопасности в регионе.

«Мы хотим, чтобы обе страны как можно скорее разрешили свои споры путем переговоров для мира и безопасности в регионе, и мы работаем в этом направлении», — отметил глава государства.

Ранее Эрдоган также отмечал, что Анкара выступает за снижение напряженности на востоке Украины. Кроме того, он выразил поддержку минским договоренностям, отметил, что с их помощью конфликт в Донбассе может быть урегулирован политическим путем.