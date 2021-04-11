Песков: РФ будет настаивать на выполнении части минских договоренностей перед встречей «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на подготовку новой встречи лидеров стран «Нормандской четверки», Россия исходит из того, что перед встречей должна быть выполнена хотя бы часть ранее достигнутых договоренностей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Безусловно. Но, тем не менее, ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники «четверки» находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон», — ответил Песков на вопрос, будет ли будет ли Москва настаивать на том, чтобы для проведения саммита были выполнены хотя бы некоторые договоренности.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в пятницу, 9 апреля, заявил что Россия отказалась от проведения экстренных переговоров в «нормандском формате», с участием всех стран-участниц.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.