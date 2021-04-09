Главу Северной Осетии выберут в сентябре 2021 года

Член Центризбиркома России Евгений Шевченко заявил, что дату плановых непрямых выборов главы Республики Северная Осетия — Алания назначат на единый день голосования, который пройдет одновременно с выборами депутатов Госдумы в сентябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Депутаты парламента республики выберут главу региона из кандидатур, предложенных президентом РФ», — сказал Шевченко.

Ранее президент России Владимир Путин назначил своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы республики Северная Осетия — Алания. Перед этим глава государства подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы региона в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий.