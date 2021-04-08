Губернатор Ульяновской области Морозов подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке, сообщает «Интерфакс».

Морозов объявил о добровольной отставке в видеообращении, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия-24». Он рассказал, что собирается «сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне».

«Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы», — уточнил экс-губернатор.

По его мнению, за 16 лет руководства регионом было сделано много добрых и важных дел.

Морозов занимает пост губернатора Ульяновской области с 6 января 2005 года.

Член Центризбиркома России Евгений Шевченко сообщил агентству, что выборы губернатора Ульяновской области пройдут 19 сентября, в единый день голосования.

Накануне Путин снял с должности главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола по его собственному желанию.