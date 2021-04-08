В Кремле прокомментировали рост напряжения между мигрантами и гражданами РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что еще не ознакомился с исследованием об отношении россиян к мигрантам.

Как сообщил ранее замглавы администрации президента (АП) Магомедсалам Магомедов, число россиян, отрицательно относящихся к мигрантам, увеличилось на 7,5% в прошлом году.

«Не знаком с материалами. Но скажу вот что. Мигрантов стало совсем мало, этих мигрантов нам очень не хватает для амбициозной постройки», — рассказал Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас в России нужно больше строить, и требуются рабочие руки, их не хватает «для реализации амбициозных планов».

По словам замглавы АП Магомедова, рост плохого отношения к мигрантам оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. Этнические анклавы, появляющиеся из трудовых мигрантов и членов их семей, усложняют их адаптацию в российском обществе, уточнил Магомедов. Он добавил, что в Сибирском федеральном округе 22,3% респондентов негативно относятся к мигрантам.