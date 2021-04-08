США и страны Запада подтвердили поддержку Украине

Во время совместной встречи США, Великобритания, Канада, Литва и Польша обсудили предполагаемый «рост российской военной активности» на границе с Украиной, об этом сообщается на сайте Пентагона.

Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Разговор прошел в онлайн-формате.

Как сказано на сайте Минобороны США, лидеры стран НАТО высказались о поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также обсудили повышение российской военной активности в регионе.

Кроме того, было обещано предоставлять тренировки украинским военным, а также поддерживать «выстраивание потенциала» вооруженных сил страны.

Ранее США выразили озабоченность увеличением группировки российских войск на границе с Украиной и попросили Москву объяснить происходящее. Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал действия России «запугиванием» Украины и заявил, что Вашингтон передал «украинским партнерам сигнал уверенности». В свою очередь, Москва отвергла опасения Запада по поводу наращивания российской военной мощи на юге.