Ушедший с поста глава Тувы записал видеообращение

Бывший глава республики Тыва Шолбан Кара-Оол записал прощальное видеообращение к землякам, оно опубликовано на странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие мои земляки, я только что подписал заявление о досрочном прекращении моих полномочий. Не удивляйтесь, я к этому шел осознанно, и это решение сам для себя принял», – заявил Кара-Оол.

Он также отметил, что его действия были согласованы с президентом России Владимиром Путиным, и выразил благодарность главе государства за поддержку.

Кроме того, Кара-Оол отметил, что 7 апреля для него является «историческим днем».

«Именно седьмого числа, 7 апреля 2021 года, в этот для меня исторический день я написал это заявление. Потому что 7 апреля 2007 [года] я вступил на должность главы республики, и все эти 14 лет нес эту ответственность», – пояснил экс-глава региона.

7 апреля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Владислав Ховалыг.