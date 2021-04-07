Кирьян: у назначенного Путиным врио главы Тувы есть «связь с территорией»

Участие Владислава Ховалыга в четвертом потоке программы по подготовке кадрового резерва было одним из главных факторов, определивших его назначение на должность врио главы Тувы, пояснил «Газете.Ru» руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

В среду, 7 апреля, президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола «по собственному желанию».

Владислав Ховалыг будет исполнять обязанности руководителя региона до выборов в единый день голосования 19 сентября.

Ховалыг – слушатель четвертого потока «школы губернаторов», напомнил Кирьян.

«Очевидно, что требуемые качества и навыки для начала работы в статусе врио у него есть. Это было одним из критериев выбора его кандидатуры, помимо, что называется, «связи с территорией», констатировал эксперт.

«Думаю, про другие вопросы, связанные с его работой – кадровые или стратегические – можно будет говорить через месяц-полтора», — резюмировал Кирьян.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.