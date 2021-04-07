Путин снял главу Тувы с должности

Президент Владимир Путин в четверг, 7 апреля, снял с должности главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола по его собственному желанию, сообщает официальный сайт российского президента.

Шолбан Кара-оол бессменно руководил Тувой с 2007 года, является членом Высшего совета партии «Единая Россия».

Временно исполняющим обязанности главу Республики Тыва Владимир Путин назначил Владислава Товарищтайовича Ховалыга, бывшего мэра административного центра региона, Кызыла.

Новый врио Тувы прошел обучение в так называемой «школе губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее Шолбан Кара-оол поручил юристам заняться проверкой материала Znak.com о регионе, обвинив журналистов в желании очернить республику.