Рябков заявил, что США нечего делать в «нормандском формате» с их позицией по Донбассу

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американским коллегам нечего делать в «нормандском формате» с их позицией по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне замминистра также рассказал о телефонных переговорах между Вашингтоном и Москвой, которые состоялись по теме Донбасса. По его словам, Россия пока не готова дополнительно обсуждать эту тему, особенно в транслируемой властями США «тональности».

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», — подчеркнул Рябков.

В последнее время ситуация на востоке Украины обостряется. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. По его словам, одной из тем для обсуждения станет ситуация в Донбассе. При этом в Кремле объяснили отсутствие на мероприятии президента Украины Владимира Зеленского тем, что контакт пройдет не в формате «нормандской четверки».