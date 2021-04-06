В Общественной палате объяснили исключение Литвинович из членов ОНК Москвы
Первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров рассказал «Газете.Ru», что палата только формально утвердила решение самой общественной наблюдательной комиссии Москвы. При этом он подтвердил, что причиной исключения стали «нарушения этических и процессуальных норм» со стороны Марины Литвинович.
«Они (ОНК Москвы) приняли решение о том, чтобы лишить ее полномочия быть членом ОНК за те нарушения, которые она допустила. Нарушения этических норм члена ОНК и тех процессуальных норм, которые оговорены в 76 федеральном законе о действиях ОНК. Мы просто как Общественная палата Российской Федерации утверждаем решения. Такие решения мы принимаем, прямо скажу, это не единичный случай, регулярно встречаются в практике ОНК в том или ином регионе. Мы никогда никого официально на заслушивания не приглашали, в этот раз было сделано исключение, хотя в этом не было никакого смысла, потому что мы же не можем отменить решение ОНК Москвы», – сказал Вячеслав Бочаров.
Ранее Совет Общественной палаты России досрочно прекратил полномочия члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович. Ее обвиняли в разглашении данных следствия по делу Любови Соболь и в нарушении кодекса этики. Правозащитница претензии отвергает и намерена оспорить это решение.