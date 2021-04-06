Захарова заявила об использовании Украиной исторических фейков для пропаганды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине продолжают использовать фейки на тему истории для пропаганды. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Использование фотосвидетельств Холокоста в пропагандистских материалах о трагедии крымско-татарского народа оказалось далеко не исчерпанным», — отметила дипломат.

Она рассказала о том, что украинская газета «Kyiv Post» опубликовала на своем You-Tube канале фильм, в котором евреев выдают за крымских татар. При этом Захарова отметила, что Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, из чьих архивов взята фотография для фильма, никак не прокомментировал видеоролик.

По словам представителя МИД РФ, способность пропагандистов из Киева «любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела».

«Мало того, что использовали фотографии евреев, они решили добавить к своему сюжету материалы с... польскими солдатами. НАТОвская школа стратегической коммуникации в действии — танцуют все», — написала Захарова.