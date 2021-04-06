Матвиенко: послание Путина Федеральному Собранию создаст новую систему координат

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию сформулирует в России новую систему координат. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое Послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат», — сказала Матвиенко.

Матвиенко добавила, что принято решение, по которому Совет Федерации соберется 22 апреля, а 23 пройдет пленарное заседание

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин выступит 21 апреля с посланием Федеральному собранию.

11 марта стало известно, что Путин начал подготовку послания к Федеральному собранию.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что дата выступления главы государства якобы намечена на 22 апреля.

В 2020 году президент России Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.