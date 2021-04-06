Матвиенко: послание Путина Федеральному Собранию создаст новую систему координат

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию сформулирует в России новую систему координат. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое Послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат», — сказала Матвиенко.

Матвиенко добавила, что принято решение, по которому Совет Федерации соберется 22 апреля, а 23 пройдет пленарное заседание

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин выступит 21 апреля с посланием Федеральному собранию.

11 марта стало известно, что Путин начал подготовку послания к Федеральному собранию.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что дата выступления главы государства якобы намечена на 22 апреля.

В 2020 году президент России Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.