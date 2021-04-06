Вице-премьер Украины заявил об отказе ехать на переговоры по Донбассу в Минск

Украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что делегация страны в в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по завершению карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Белоруссии». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», — сказал он.

«Сегодня Белоруссия находится под влиянием РФ» и Украина не доверяет этой республике, добавил Резников.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Ранее глава ДНР заявил, что не исключает войны в Донбассе.