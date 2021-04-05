Источник рассказал, когда посол РФ в Вашингтоне вернется в США

Сроки возвращения посла России в США Анатолия Антонова полностью зависят от американской стороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«По большому счету, здесь все зависит от американской стороны, которая должна сделать хоть что-то в направлении нормализации отношений», — сказал дипломатический источник.

В то же время он подчеркнул, что говорить о конкретных сроках пока преждевременно.

Ранее источник рассказал, что посол России не планирует возвращаться в Вашингтон в ближайшее время. Сам Антонов заявлял, что пока не знает, когда вернется в США.

Российский посол в США Анатолий Антонов отправился в Москву для консультаций 20 марта. Причиной вызова стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. В интервью ABC News 17 марта Байден пригрозил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.