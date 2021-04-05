Лукашенко назначил министра информации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил директора представительства МТРК «Мир» в республике Владимира Перцова министром информации страны. Об этом сообщает БелТА.

«Глава государства Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова министром информации Белоруссии», — говорилось в сообщении.

До назначения Перцов трудился на посту директора представительства МТРК «Мир» в Белоруссии. На этой должности он находился с 2010 года. Перед этим он работал директором дирекции вещания телеканала «РТР-Беларусь» ЗАО «Столичное телевидение» (с 2008 по 2010 год).

Кроме того, Лукашенко произвел другое кадровое назначение. Игорь Луцкий, ранее занимавший пост министра информации, стал заместителем главы администрации президента. Известно, что Луцкий на этой должности сменит Андрея Кунцевича.

Ранее Лукашенко назначил Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства.