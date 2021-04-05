МИД: РФ вырабатывает меры от враждебных шагов против ее суверенного долга
Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает РИА «Новости».
Агентство Bloomberg в марте сообщало, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за якобы использование ею химического оружия. Отмечалось, что Вашингтон и Лондон рассматривают различные варианты от ограничений против российских бизнесменов до санкций, которые связаны с суверенным долгом страны.
«Продолжаем разработку мер на случай любых дальнейших враждебных шагов против российского суверенного долга», — сказал Панкин.
Он подчеркнул, что Россия, как и всегда, будет реагировать выверенно и адекватно, исходя из интересов поддержания устойчивости экономики и финансовой системы страны.
2 марта Евросоюз и США ввели санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже Минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.