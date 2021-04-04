Сенатор назвал санкции Украины против компаний Севастополя признанием Крыма российским

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал решение Украины о введении санкций в отношении Россотрудничества и ряда других российских компаний, в том числе Севастопольского агрегатного завода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что при составлении санкционного списка Киева участие принимали и «американские партнеры», которые предоставили Украине необходимую информацию.

«Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, поскольку против себя же санкции не вводят», — сказал Джабаров.

Сенатор добавил, что МИД России проведет оценку введенных ограничительных мер. По его словам, «наши санкции против Украины могут быть более действенными».

Кроме того, он заявил, что украинские власти продолжают получать деньги с помощью прокачки российского газа.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских компаний.