Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Украину остановить боевые действия в Донбассе и вернуться к мирному урегулированию. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе. И никакой ответственности», — пишет Володин.

По его словам, власти Украины своими действиями могут привести к обострению ситуации в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

«Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», — добавил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что считает предложение лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука задействовать парламентский диалог в рамках Нормандского формата хорошим.

Ранее МИД Франции и МИД Германии выразили обеспокоенность ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе и призвали стороны конфликта остановить эскалацию.

27 июля 2020 года в Донбассе вступил в силу полный запрет на ведение огня. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.