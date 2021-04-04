На Украине заявили о «выговоре» Зеленскому от Байдена

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» от главы США Джо Байдена из-за отсутствия реформ в стране.

«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден – и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», — заявил эксперт в эфире телеканала «Первый независимый».

По его словам, правительству Украины необходимо сосредоточиться на решении конфликта на востоке страны и на проблемах с вакцинацией. Погребинский подчеркнул, что в государстве сложилась «катастрофическая» ситуация с коронавирусом, а Зеленский не предпринимает никаких действий, чтобы это исправить.

2 апреля состоялся первый телефонный разговор между лидерами США и Украины. Байден заверил Зеленского, что Вашингтон будет способствовать сохранению «суверенитета и территориальной целостности Украины». Позже в Киеве заявили о подготовке встречи двух президентов.