Член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что Украина для НАТО выступает в качестве бесплатного полигона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина также выступает в роли «оружия против России».

«Верю, что придет время, когда на Украине осознают, что НАТО только развязывал и поддерживал войны во многих странах мира. НАТО — это агрессор, а не защитник», — сказал Цеков.

При этом сенатор добавил, что врагом для Украины являются киевские власти, которые навели хаос и смуту, а «когда настанет время отвечать за свои слова и поступки, их заокеанские друзья быстро от них откажутся».

Ранее в Киеве рассказали о подготовке со странами НАТО к войне за Крым.