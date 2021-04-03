Турция назначила нового посла в Азербайджане

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о назначении нового посла в Азербайджане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Баку.

По его словам, на данный пост был назначен Джахита Бахчы.

До этого турецким послом в Азербайджане был Эркана Озорала.

«Согласно указу, новым послом Турции в Азербайджане назначен Джахит Бахчы», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о проведении совместных военных учений Турции и Азербайджана на границе с Арменией.