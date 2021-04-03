Турция назначила нового посла в Азербайджане
Ника Пикекатлет
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Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о назначении нового посла в Азербайджане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Баку.
По его словам, на данный пост был назначен Джахита Бахчы.
До этого турецким послом в Азербайджане был Эркана Озорала.
«Согласно указу, новым послом Турции в Азербайджане назначен Джахит Бахчы», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно о проведении совместных военных учений Турции и Азербайджана на границе с Арменией.
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