США сняли санкции с Международного уголовного суда

Президент США Джо Байден аннулировал президентский указ 44-го американского президента Дональда Трампа о введении односторонних санкции и визовых ограничений в отношении Международного уголовного суда (МУС), сообщает ТАСС со ссылкой на Госсекретаря США Энтони Блинкена.

В 2018 году США ввели односторонние санкции и визовые ограничения против МУС, в связи с попытками суда привлечь США к ответственности за военные преступления в Афганистане с 2002 года. США, как и Россия, не признают юрисдикции МУС, созданного в 1998 году.

Согласно указу Трампа, у лиц, причастных к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, заблокируют находящиеся в юрисдикции США активы. Также членам семей обвиняемых будут отказывать в посещении США.

Ранее Джо Байден заявил о возобновлении участия США в переговорах по иранской ядерной сделке, из которой США вывел его предшественник Дональд Трамп.