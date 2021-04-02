Киев заявил о «присвоении» Россией украинских радиочастот

Украинский МИД допустил, что Киев обратится в суд в связи с якобы присвоением Россией телекоммуникационной системы и радиочастотного ресурса Украины. Такое заявление сделала первый заместитель украинского министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, РФ фактически «украла» телекоммуникационную систему Украины вместе с радиочастотным ресурсом.

Дипломат утверждает, что Роскомнадзор якобы продолжает заниматься выдачей лицензий на использование украинских частот, которые являются имуществом Украины.

«И здесь, мне кажется, есть большая перспектива, во-первых, санкционного реагирования — эта работа точно проводилась, ее надо реанимировать. И перспектива арбитража, которая, кстати, нами сейчас прорабатывается», — сказала Джапарова.

Она отметила, что на межведомственном совещании через неделю будет обсуждаться перспектива арбитражного рассмотрения данного вопроса. «Есть факт незаконного использования радиочастотного ресурса. В соответствии с регламентом и статутом, подобные споры должны решаться по дипломатическим каналам, и когда этот инструмент исчерпывается, тогда появляется перспектива арбитража», – пояснила Джапарова.