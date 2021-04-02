В Кремле заявили, что усиление войск НАТО на Украине потребует дополнительных мер

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля в отношении заявления министра обороны Украины о гарантиях поддержки США при конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, от российской стороны, в случае появления войск Соединенных Штатов на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах, понадобятся дополнительные меры по обеспечению безопасности государства.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ», — отметил он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о готовности Вашингтона поддержать Киев в случае военного конфликта с Москвой. Такое заявление было сделано в телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Как заявила украинская сторона, переговоры являются демонстрацией проактивной американской позиции в поддержке суверенитета Украины.