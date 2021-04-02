Во Франции обозначили позицию по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Париж придерживается совершенно другой позиции, отличной от Берлина, в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается в эфире телеканала BFM.

Ранее, 19 марта, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга сообщил, что Германия заявила американской администрации, что она отвергает экстерриториальные санкции по российскому газопроводу «Северный поток — 2».

«Наши подходы не совпадают. Но мы ведем дискуссии для их сближения», — подчеркнул он.

Кроме того, Бон напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона по этому поводу, которые он произнес год назад, и отметил, что он до сих пор поддерживает позицию о том, что проект «Северный поток — 2» сможет привести к «газовой зависимости» от Российской Федерации.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.