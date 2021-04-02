Путин уверен, что развитие всего комплекса отношений РФ и Белоруссии продолжится

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран. Текст поздравительной телеграммы российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства считает, что с момента подписания договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии» было много сделано для укрепления связей между двумя государствами. Он отметил, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества в ряде областях. Речь идет о политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах, говорится в сообщении.

Москва и Минск, как указал Путин в послании, также координируют усилия на международной арене, «внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве».

Глава РФ также выразил уверенность, что две страны «продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений».

2 апреля ежегодно отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году состоялось подписание договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Белоруссии и РФ.