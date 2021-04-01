Депутат Госдумы рассказал, почему иностранные дипломаты уезжают из КНДР

Большинство иностранных дипломатов уехали из КНДР из-за жестких ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил депутат Государственной думы Казбек Тайсаев со ссылкой на посла в республике Александра Мацегора, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что посольства 12 стран закрылись в Северной Корее, а всему иностранному персоналу международных гуманитарных организаций пришлось уехать из-за сложной ситуации в республике, в том числе из-за нехватки товаров и лекарств.

«В стране (в КНДР) более года действуют жесткие ограничения, но это все компенсируется тем, что в Северной Корее нет больных коронавирусом, и наши сотрудники чувствуют себя защищенными», — сказал Тайсаев.

Российский посол рассказал депутату, что ни одна программа, по которой российское диппредставительство работает в КНДР, не приостановлена.

«Конечно, сейчас в условиях пандемии сложно, и это не только в КНДР, но и во всем мире. Но в других странах меры карантина еще более жесткие, чем в Северной Корее... Там никто не голодает, это все разговоры», — подчеркнул Тайсаев.

Он также добавил, что дипломаты не столкнулись с какими-либо проблемами, при необходимости жители северокорейского государства оказывают максимальную помощь.