Марин Ле Пен назвала геополитической ошибкой санкции ЕС против РФ

Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что отношение Евросоюза к России, а также введенные против страны санкции являются исторической и геополитической ошибкой. Об этом она сказала в интервью сайту kp.ru.

«Лидеры ЕС не уловили смысл потрясений истории, они все еще застыли в холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединенным Штатам и их вооруженному крылу — НАТО», — сказала Ле Пен.

Политик считает, что отношения с Россией важны и необходимы.

Она также отметила, что никто не может игнорировать роль и место РФ в мировом порядке, так как «она занимает важное место и остается ведущим голосом в многополярном мире, голосом, который регулирует международные отношения и геополитику».

До этого Марин Ле Пен призывала сотрудничать с Москвой по вакцине «Спутник V».

2 марта стало известно, что ЕС ввел новые санкции в отношении России.