В Киеве заявили о невозможности решений по Донбассу без Украины

В Офисе президента Украины заявили, что Киев продолжает переговоры со странами нормандского формата, никакие решения без него приняты быть не могут. Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью «Украинской правде».

«Мы четко придерживаемся позиции, что никакие решения по Украине не могут приниматься без Украины. Лидеры других стран могут упоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране», — сказала Мендель.

По ее словам, лидеры Франции, Германии и России обсуждали широкий круг вопросов, в том числе и ситуацию на Донбассе. Пресс-секретарь подчеркнула, что было бы странно, если бы эта тема не была затронута, в том числе на переговорах, в которых участвует Москва.

Мендель отметила, что у Киева теплые отношения с Берлином и Парижем. Кроме того, Евросоюз выступает надежным партнером Украины, в том числе поддерживая санкции против России из-за ситуации с Крымом.

Ранее президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины. Позже в Кремле прокомментировали эти переговоры.