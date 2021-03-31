Посол РФ в США назвал отношения двух стран находящимися в глубоком кризисе

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отношения Соединенных Штатов и РФ находятся в глубочайшем кризисе. По словам посла, Москва предпринимает усилия для налаживания прагматичного диалога, передает РИА «Новости».

«Вот уже несколько лет российская сторона предпринимает активные последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного взаимоуважительного прагматичного диалога. Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий, которая отвечает национальным интересам России, и, мы считаем, не противоречит национальным интересам США», — сказал он.

Тем не менее, по словам Антонова, не удалось изменить траекторию движения отношений России и США.

«Только в 2020 году, несмотря на пандемию, американцами реализовано более десятка антироссийских санкционных раундов, а с 2011 года состоялось 93 расширения рестрикций против России», — сказал Антонов.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что пока не знает, когда вернется в США.

Антонов отравился в Россию для консультации 20 марта. Причиной вызова стали высказывания президента США Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. В интервью ABC News 17 марта Байден пригрозил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.