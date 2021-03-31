Совфед одобрил закон о праве президента вновь баллотироваться на два срока

Совет Федерации одобрил закон, который, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока, передает РИА «Новости».

Также закон расширяет перечень ограничений, при которых гражданин РФ не может претендовать на мандат депутата Госдумы.

Тем самым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками в Конституцию РФ.

Согласно новому положению Конституции, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства, не учитывая его ранних президентских сроков. Кроме того, благодаря данной норме президент сможет занимать свою должность еще 2 срока.

Проект закона во исполнение поправок к Конституции, который дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах, внесли в Государственную думу 17 ноября.

Ранее проект закона был одобрен Госдумой.