Полянский рассказал, почему Россия не выступила на встрече с Байденом

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на недавней встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом российскому дипломату было бы нелогично что-либо говорить, учитывая недавние события в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время брифинга ООН дипломат объяснил, почему на мартовской встрече Байдена с постпредами стран СБ ООН заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева, участвовавшая в мероприятии от России, не брала слова.

«Ну, вы знаете, в контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергаются глубокому анализу», — сказал Полянский.

Также, как сказал Полянский, приглашение на участие в мероприятии пришло РФ в последний момент, за день до встречи. Он добавил, что у постпреда РФ при ООН Василия Небензи на тот момент был запланирован ряд мероприятий, поэтому вместо него в онлайн-встрече участвовала Евстигнеева.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что планирует в ближайшее время вернуться в Вашингтон.

28 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты намерены принять меры против России после завершения обзора действий Москвы, которые Вашингтон оценивает как «враждебные».