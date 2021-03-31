Полянский рассказал, почему Россия не выступила на встрече с Байденом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Джо Байден Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
AP

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на недавней встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом российскому дипломату было бы нелогично что-либо говорить, учитывая недавние события в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время брифинга ООН дипломат объяснил, почему на мартовской встрече Байдена с постпредами стран СБ ООН заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева, участвовавшая в мероприятии от России, не брала слова.

«Ну, вы знаете, в контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергаются глубокому анализу», — сказал Полянский.

Также, как сказал Полянский, приглашение на участие в мероприятии пришло РФ в последний момент, за день до встречи. Он добавил, что у постпреда РФ при ООН Василия Небензи на тот момент был запланирован ряд мероприятий, поэтому вместо него в онлайн-встрече участвовала Евстигнеева.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что планирует в ближайшее время вернуться в Вашингтон.

28 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты намерены принять меры против России после завершения обзора действий Москвы, которые Вашингтон оценивает как «враждебные».