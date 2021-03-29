В США заявили о намерении стать лидером по распространению вакцины

США будут активно продвигать вакцины от коронавируса и планируют стать лидером по распространению препарата в мире. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«В предстоящие месяцы и далее, я убежден, Соединенные Штаты будут лидером в продвижении доступа к вакцине по всему миру», — сказал Блинкен.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявит о новых мерах по вакцинации населения: к 19 апреля 90% взрослых американцев получат доступ к препарату.

Также глава государства анонсирует новые меры по финансированию общественных организаций, которые расширяют доступ к вакцинации для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Подчеркивается, что на прошлой неделе на эти цели были выделены $10 млрд.

Кроме того, в Нью-Йорке ввели добровольные «паспорта вакцинации». Сертификат будет использоваться в виде QR-кода. Отмечается, что компании и площадки будут сканировать код, чтобы подтвердить действенность сертификата. Участие в программе добровольное.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 30 283 640, скончались 549 538 человек.