Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешней политики РФ

Российские дипломаты были награждены госнаградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, советник-посланник посольства России в США Сергей Трепелков был отмечен орденом Дружбы за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Кроме того, посол России в Мавритании Борис Жилко и замдиректора департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Константин Середняков были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Также замдиректора департамента кадров МИД России Сергея Бердникова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, постпред России при ООН Василий Небензя также получили ордена Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

В марте сообщалось, что Путин также наградил медиков за борьбу с коронавирусом.