В Белоруссии против Тихановской и оппозиционеров завели дело о подготовке теракта

Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело против бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL ( находящиеся за рубежом и оппозиционно настроенные экс-силовики — «Газета.Ru») за подготовку теракта организованной группой. Такое заявление сделал генпрокурор республики Андрей Швед, сообщает Sputnik Беларусь.

Он сообщил, что дело было возбуждено по статье 289 УК Белоруссии («Акт терроризма»).

По словам Шведа, данные лица несколько дней назад пытались устроить взрывы и поджоги на территории Минска и других белорусских городов.

«Задержанный с поличным гражданин (Вячеслав) Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — сказал Швед.

Он также указал, ссылаясь на материалы проверки, что организаторы планировали обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, которые создают опасность гибели людей.

26 марта МВД Белоруссии заявило о предотвращении теракта в Минске, а также в воинской части в Печах Минской области. Там сообщили, что правоохранители нашли и обезвредили самодельные взрывные устройства. По информации ведомства, в результате был задержан 35-летний житель Пинского района, который получил от оппозиционной инициативы BYPOL указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.