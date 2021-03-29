Санду запросит Конституционный суд о роспуске парламента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду направит в Конституционный суд (КС) запрос, чтобы инициировать роспуск парламента республики. Такое заявление она сделала во время брифинга в понедельник, 29 марта, после окончания переговоров с парламентскими фракциями по вопросу утверждения нового правительства, передает ТАСС.

«Сегодня я обращусь в КС с запросом констатировать обстоятельства для роспуска парламента», — сказала Санду.

Она указала, что решение данного вопроса находится в компетенции КС.

Ранее Санду потребовала роспуска парламента и отставки кабмина. В декабре 2020 года в отставку ушел премьер-министр Молдавии Ион Кику. Он покинул свой пост под давлением акций протеста сторонников президента. Оппоненты Санду — партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), имеющая 37 мандатов в 101-местном парламенте, оказывала Кику поддержку. Глава государства блокирует утверждение нового правительства, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа, в котором у ПДС есть всего 15 мест.

Как сообщалось, Санду собирается добиться роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов, рассчитывая на переформатирование состава законодательного органа в пользу своей партии «Действие и солидарность».