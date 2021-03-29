Врио губернатора Пензенской области провел кадровые перестановки

Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания рассказал о кадровых изменениях в правительстве региона. Об этом сообщается на официальном сайте администрации области.

Своих должностей лишились трое заместителей председателя правительства Валерий Савин, Дмитрий Семенов и Юрий Денисов.

По словам врио губернатора, они перейдут на работу, связанную с другими направлениями деятельности. Кроме того, он добавил, что их работу отметили грамотами.

Согласно сообщению, Николай Симонов продолжит исполнять обязанности главы правительства. Также посты заместителей председателя кабинета министров сохранили Виктор Кувайцев, Вячеслав Космачев, Олег Ягов и Валерий Беспалов.

Врио зампредседателем правительства была назначена вице-губернатор Лариса Рябихина.

«Все эти решения носят абсолютно промежуточный характер. Дальше, в процессе работы, будет определяться эффективность наших государственных служащих, будем смотреть, какая идет отдача от их деятельности», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области члена Совета Федерации Олег Мельниченко.

24 марта, глава государства отправил в отставку пензенского губернатора Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.