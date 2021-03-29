Вице-премьер Крыма оштрафован за отказ надеть маску в самолете

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов получил административный штраф после инцидента на борту самолета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению, Кабанов летел из Москвы в Симферополь бизнес-класом, игнорировал неоднократные требования бортпроводников надеть маску.

Кабанова передали правоохранителям после приземления самолета. Покидая воздушное судно, он нецензурно выражался, указано в копии документа.

«Был составлен административный протокол. Конечно, неукоснительно выполню требование о штрафе», — сообщил Кабанов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, заявлял, что считает недопустимым нарушение чиновниками введенных для всех правил.

Кабанов работает зампредом правительства Крыма с октября 2018 года, до назначения был гендиректором крупной строительной компании «ИнтерСтрой» и депутатом крымского парламента. Весной 2020 года он публично извинялся за прогулку по крымскому лесу в период самоизоляции, введенной из-за распространения COVID-19, и обещал заплатить штраф.