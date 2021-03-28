Блинкен указал на готовность США действовать с позиции силы в отношениях с КНР

Глава Госдепа США Энтони Блинкен оценил двусторонние отношения Вашингтона и Пекина. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его словам, взаимоотношения стран становятся более конфронтационными. При этом он отметил, что стороны имеют и сферы сотрудничества.

Глава ведомства указал на готовность американской стороны действовать с позиции силы в вопросе отношений с Китаем. Госсекретарь выразил надежду на помощь союзников и партнеров.

«Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться», — сказал Блинкен.

Ранее стало известно о решении Китая ввести ответные санкции в отношении США.

22 марта главы МИД стран Евросоюза согласовали внесение четырех граждан и одной организации Китая в черный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне». Позже к санкциям присоединились США, Канада и Великобритания.