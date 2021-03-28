Григорьев побеждает на выборах мэра Якутска, свидетельствует экзитпол
Иван Акимов
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Победу на досрочных выборах мэра Якутска одерживает Евгений Григорьев, свидетельствуют данные экзитпола, которые приводит «СахаМедиа».
За Григорьева проголосовали 51% избирателей.
На втором месте представитель партии «Справедливая Россия» Виталий Обедин – 34%. Далее следует Савва Михайлов (КПРФ) – 11,7%. Иван Комаров (Гражданская платформа), Айал Прокопьев (Родина) и Евгений Рябченко (ЛДПР) набрали около 1,5% голосов избирателей.
Опрос проводил местный «Клуб молодых избирателей».
Всего опросом за период с 26 по 28 марта 2021 года охвачено 17 402 избирателя на выходе из 45 городских УИКов. Доля отказов от ответа при этом составила 34%, говорится в сообщении.
Выборы продолжались в течение трех дней.