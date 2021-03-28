Три гражданина Украины получат иск по организации водной блокады Крыма
Три гражданина Украины получат иск по организации водной блокады Крыма. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА «Новости».
«Иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — сказал Константинов.
Таким образоем, иск будет предъявлен экс-депутатам Верховной Рады Украины Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему депутату Мустафе Джемилеву.
Кроме того, Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущие, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым подготовит несколько исков к Украине, в том числе по транспортной и энергетической блокадам полуострова.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.