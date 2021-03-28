Поддержка партии Ангелы Меркель упала еще ниже

Согласно проведенным на этой неделе опросам, поддержка Христианско-демократического союза Германии (ХДС) — партии Ангелы Меркель — упала еще ниже, сообщает Reuters.

Ближайшие конкуренты ХДС, партия «Союз 90/Зеленые» отстает от правящей на два процента, и этот разрыв сокращается к сентябрьским парламентским выборам.

На данный момент, рейтинг партии Ангелы Меркель составляет 25%, к тому же этот рейтинг имеет тенденцию к снижению с начала марта.

Партия ХДС уже потерпела поражение на региональных выборах в западных регионах Германии. В Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце ХДС впервые в истории не смогла одержать победу.

Недовольство результатами борьбы государства против кризиса, вызванного пандемией, стало главной причиной поражения, по мнению генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака.

Ранее в бундестаге усомнились в доверии Меркель после «пасхального» скандала. По мнению вице-спикера германского парлмента, свою некомпетентность показали сама федеральный канцлер, министр здравоохранения Йенс Шпан, а также глава министерства экономики и энергетики Петер Альтмайер.