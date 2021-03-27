Новый врио главы Пензенской области назвал свои приоритеты в работе

Новый временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что намерен отслеживать процесс госзакупок и бороться с хамством чиновников. Его слова приводит ТАСС.

«В процессе осуществления своей деятельности буду очень внимательно отслеживать вопросы, связанные с коррупцией, поборами, либо выстраиванием каких-либо схем при осуществлении государственных закупок», – заявил Мельниченко.

Он подчеркнул, что в отношении госслужащих, замешанных в подобных скандалах, будут проводиться проверки, им грозит увольнение.

Кроме того, врио губернатора поделился желанием создать справедливую систему взаимодействия власти с населением, исключающую хамство и отписки.

«Население, люди Пензенской области не должны подвергаться хамству со стороны чиновников», – пояснил исполняющий обязанности главы региона.

Мельниченко также добавил, что в области необходимо «подтянуть исполнительскую дисциплину».

26 марта президент России Владимир Путин назначил Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Его предшественник Иван Белозерцев был уволен в связи с утратой доверия, после чего в отставку ушло правительство региона. Впоследствии Мельниченко сообщил о намерении участвовать в предстоящих выборах главы области.

Белозерцев был арестован по делу о взятке в размере 31 млн руб. Также были арестованы пятеро фигурантов дела, подозреваемых в даче взятки губернатору: глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов.

Назначенный врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.