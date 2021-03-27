Депутат Госдумы заявила о «милитаристском психозе» на Украине

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5. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина («Единая Россия»), 16,5 млн руб. 5. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина («Единая Россия»), 16,5 млн руб.
5. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина («Единая Россия»), 16,5 млн руб.
Илья Питалев/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Елена Панина заявила, что Украина погружается в «милитаристский психоз». Ее слова приводит РИА «Новости».

«Надежды миллионов украинцев на то, что [президент Владимир] Зеленский прекратит войну и превратит Украину в «классную европейскую страну», не сбылись. Вместо этого <...> страна погружается в милитаристский психоз», – выразила своем мнение Панина.

В частности, депутат отметила отказ официального Киева от выполнения минских соглашений по Донбассу и нарастание эскалации на линии разграничения. По ее словам, в 2014 году власти обещали украинцам европейское будущее, а сегодня анонсируют всеобщую мобилизацию.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Документ предусматривает членство государства в НАТО и готовность Киева к сдерживанию российской «агрессии». Кроме того, в новой украинской стратегии Россия признается «военным противником».