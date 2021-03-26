Байден использовал «шпаргалки» на первой пресс-конференции

Президент США Джо Байден в ходе первой пресс-конференции использовал «шпаргалки» с описанием ключевых моментов политики и личностей присутствующих журналистов, сообщает Fox News.

Некоторые из карточек, используемых главой государства, попали на фотографии. Так, на одной из них указаны тезисы для обсуждения и ключевая статистика, а другая содержит фотографии журналистов, посетивших пресс-конференцию. Кроме того, рядом с фотографиями некоторых репортеров на фотографиях был обведен номер.

При этом телеканал отмечает, что мспользование карточек для заметок на пресс-конференциях «не является чем-то беспрецедентным».

Первая формальная пресс-конференция американского лидера Джо Байдена состоялась 25 марта, на 65-й день его пребывания на посту. В ходе общения с прессой глава государства сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, а также поставил новую цель по вакцинации от коронавируса нового типа в США.