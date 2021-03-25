В Кремле прокомментировали слова о ментальной войне Запада против РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о давлении на РФ, назвал его политикой «мягкой силы», которая преследует жесткие цели.

Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации из-за перспективы поражения и неприемлемого ущерба, развязал против России новый тип войны — ментальную.

По слова Пескова, линия, направленная на сдерживание России, постоянна и заметна невооруженным глазом

«Попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента крушения Советского Союза хорошо ощущались, мы их все помним, они совершенствуются со временем, осуществляются с задействованием все нового и нового технологического инструментария. То, что называется мягкой силой, ставит перед собой нетривиальные жесткие цели», — сказал он.

Песков отметил, что Россия не приемлет вмешательства в свои внутренние дела и сама никогда не вмешивалась в чужие.